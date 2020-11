Warum ist es wichtig, dass Politiker streiten?

Fast überall auf der Welt wird derzeit über Maßnahmen gestritten, das Corona-Virus einzudämmen. In Deutschland haben gestern die Ministerpräsident*innen der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel neue Maßnahmen beschlossen.

Aber wie läuft so ein Treffen und so ein Streit überhaupt ab? Das wollte Patricia von jemandem wissen, der sich damit so gut auskennt wie kein Zweiter: Norbert Lammert, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestags.

Außerdem beantwortet Wissenschaftsjournalistin Nadine Querfurth die Frage von Layla, ob es stimmt, dass Hunde farbenblind sind.

Kakadu-Redakteurin Lydia hat die neuesten Meldungen für Euch und Regina Voss stellt Euch Juna vor, die ihr neu eingerichtetes Zimmer beschreibt.

Kakadu Update

#154 Wie wird in der Politik gestritten und sind Hunde wirklich farbenblind?

Moderation: Patricia Pantel

Redaktion: Roland Krüger

Autorinnen: Lydia Heller, Regina Voss und Nadine Querfurth

Technik: Thomas Monnerjahn

Deutschlandfunk Kultur, 2020