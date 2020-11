Was ist wahr und was ist falsch? Und wie kriegt man raus, was stimmt und was nicht?

Was ist eigentlich Staub und wie entsteht der? Das wollte Ella von uns wissen, und wir haben Kakadu-Wissenschaftsreporterin Susanne Billig losgeschickt, um die Frage zu beantworten. Und dabei gemerkt, dass Staub ein absolut spannendes Thema ist. Die aktuellen Nachrichten in diesem Podcast hat Sarah Maria Ziewitz zusammengestellt. Wie kommen eigentlich Falschnachrichten, Fake News, zustande? Und woran erkennt man eine falsche Nachricht? Oder anders gefragt: Wo kann man nachprüfen, ob eine Nachricht stimmt oder nicht? Das erklärt Alice Echtermann, deren Beruf es ist, Wahrheit von Unwahrheit in Nachrichten zu unterscheiden. Hier findet Ihr mehr zum Thema. Kakadu-Autorin Regina Voss stellt uns Freddy vor, der von einer schönen Neuigkeit in seinem Leben berichtet: Jeden Tag gibt es in seiner Familie Eier von eigenen Hühnern. Kakadu Update #150 Was ist Staub und wie erkennt man falsche Nachrichten? Moderation: Ulrike Jährling Redaktion: Roland Krüger Autorinnen: Susanne Billig, Regina Voss und Sarah Maria Ziewitz Technik: Jorid Böttcher Deutschlandfunk Kultur, 2020