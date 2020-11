Wahlen in den USA, Diskussionen, wer kochen soll und Glück beim Tischkicker

Donald Trump oder Joe Biden? Wer gewinnt in den USA die Wahl? Und warum ist das für uns in Europa so wichtig? Und welcher von den beiden wäre eigentlich der bessere Präsident aus Sicht von Kindern? Das möchte Patricia von unserer Amerika-Korrespondentin Doris Simon in Washington wissen, mit der sie in diesem Podcast verbunden ist.

Außerdem lässt sie sich von Kakadu-Reporterin Simone erklären, warum viele von uns es normal finden, wenn öfter die Mütter als die Väter kochen. Obwohl es doch gar keinen wirklichen Grund dafür gibt.

Kakadu-Reporterin Regina stellt in der Reihe "Was ist neu in meinem Leben?" Carlo vor, der endlich mal eine richtige Glückssträhne beim Tischkicker hatte.

Und Kakadu-Nachrichten-Expertin Lydia hat die aktuellen News für Euch.

Kakadu Update

#148 Wer wird der neue Präsident in den USA?

Moderation: Patricia Pantel

Redaktion: Lydia Heller und Roland Krüger

Autorinnen und Reporterinnen: Doris Simon, Simone Miller und Regina Voss

Technik: Hermann Leppich

Deutschlandfunk Kultur, 2020