Corona, Kino, Nachrichten und Katzen

Amia hatte per WhatsApp die Frage an den Kakadu gerichtet, warum wir so gerne Filme sehen. Im Gespräch mit Ryke gibt Kakadu-Filmexpertin Anna Wollner die Antwort. Wissenschaftsexpertin Susanne Billig bringt uns auf den neuesten Stand in Sachen Corona und Kakadu-Autorin Regina Voss stellt Paul vor, der seit kurzer Zeit eine Katze hat. Außerdem hat Sarah Maria Ziewitz die aktuellen Nachrichten für Euch.

Kakadu Update

#138 Warum gucken wir so gerne Filme?

Moderation: Ulrike Jährling

Redaktion: Roland Krüger

Autorinnen: Sarah Maria Ziewitz, Susanne Billig, Anna Wollner und Regina Voss

Technik: Alexander Brennecke

Deutschlandfunk Kultur, 2020