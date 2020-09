Johann will wissen: Warum ist am Kiosk alles teurer als im Supermarkt?

Im Supermarkt wird fast alles günstiger angeboten als am Kiosk. Warum? Das hat uns Johann gefragt, und unser Wirtschafts-Fachmann Mischa Ehrhardt gibt Patricia in diesem Podcast die Antwort darauf.

Meggy Hussong spielt im Film "Mein Lotta Leben" die Hauptrolle der Lotta. Sie erzählt, wie es auf dem Festival "Goldener Spatz", das derzeit in Gera und Erfurt stattfindet, zugeht. Kinder-Musikerin Suli Puschban ist zu Gast im Studio und sagt, was sie an Konzerten mit Kindern und für Kinder so toll findet. Und sie lädt ein zur Familiennacht im FEZ Berlin.

Kakadu Update

#136 Mein Lotta-Leben beim Kakadu

