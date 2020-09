Aerosole, Energiesparmeister und Dinge, die Spaß machen

Was sind Aerosole und warum ist im Zusammenhang mit Corona das Lüften so wichtig? Das möchte Tim von der Kakadu-Wissenschafts-Auskennerin Susanne Billig wissen.

Außerdem spricht er mit Steffi Blau von der Aktion "Energiesparmeister" über die Endrunde im diesjährigen Klimaschutz-Wettbewerb. Hier erfahrt Ihr mehr darüber und könnt sogar online abstimmen, wer Eurer Meinung nach Energiesparmeister 2020 werden sollte.

Warum machen uns manche Dinge Spaß und andere nicht? Diese Frage hatte Leonie in der letzten Woche gestellt, in diesem Podcast spricht Tim mit der Philosophie-Expertin Simone Miller darüber.

In der Reihe "Was ist neu in meinem Leben?" stellt Euch Kakadu-Autorin Regina Voss Mascha vor, die ein Patenkind an der Schule betreut.

Und Kakadu-Nachrichten-Kollegin Lydia hat die neuesten Informationen für Euch.

Moderation: Tim Wiese

Redaktion: Roland Krüger

Autorinnen: Regina Voss, Simone Miller, Susanne Billig und Lydia Heller

Technik: Sonja Rebel

Deutschlandfunk Kultur, 2020