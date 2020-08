Sonnigstes Sommerwetter herrscht gerade in Deutschland. Zwar gibt es kurz ein paar Gewitter - aber danach soll schon die nächste Hitzewelle kommen. Anstrengend. Auch für Haustiere. Wir sagen Euch, wie Ihr ihnen gut durch die heißen Tage helft.

Es ist heiß fast überall in Deutschland. Vor allem im Süden, so sagen die Meteorologen voraus, sorgt heiße Luft aus der Wüste Sahara in den nächsten Tagen für Temperaturen von bis zu 35 Grad. In manchen Gegenden soll es sogar bis zu 37 Grad heiß werden. Da hilft: nicht zu sehr anstrengen, kühle, dunkle Räume aufsuchen und vor allem: viel trinken.

Das gilt für uns Menschen, aber was ist mit unseren Haustieren? Ist die Hitze für sie auch anstrengend, und wenn ja - wie können wir ihnen am besten helfen? Darüber findet Fabian in dieser Folge zusammen mit Kakadu-Reporterin Sarah heraus.

Außerdem berichtet uns Theona aus Shanghai in China, wie es ist, in dieser Riesen-Stadt zu wohnen - in der ja sechsmal mehr Menschen leben als in Deutschlands größter Stadt Berlin. Hatten die Kinder in Shanghai auch Homeschooling und wie lief das dort ab? Wie ist es jetzt, in Shanghai zur Schule zu gehen - und was hat es mit dieser "Gesundheitstasche" auf sich, die die Schüler in China bekommen?

Was Ihr über neue Corona-Regeln wissen müsst, das fasst Christian in den Nachrichten zusammen - und was es Neues im Leben von Levi gibt? Das hört Ihr am besten selbst. Spoiler: es ist etwas, das viele von Euch bestimmt auch schonmal probiert haben und was gar nicht so einfach durchzuhalten ist.

#124 Wie kommen Haustiere gut durch die Hitze?

Moderation: Fabian Schmitz

AutorInnen: Sarah Maria Ziewitz, Regina Voss, Christian Neugebauer

Kinderreporter: Theona, Helene und Levi

Redaktion: Lydia Heller

Deutschlandfunk Kultur, 2020