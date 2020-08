Für die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist es vollkommen unverständlich: Da gehen etwa 20.000 Menschen gegen Corona-Vorschriften demonstrieren. Ihnen ist es anscheinend egal, andere Menschen anzustecken. Manche streiten sogar ab, dass Covid-19 eine schlimme Krankheit ist.

Fabian spricht mit dem Psychotherapeuten Wolfgang Krüger darüber, was manche Menschen dazu bringt, so zu handeln.

Außerdem ruft er bei Elseke an, die eine Frage für einen der nächsten Kakadu-Podcasts hat. Kakadu-Reporterin Sarah Maria Ziewitz beantwortet die Frage von letzter Woche: "Was geht in uns vor, wenn wir gekitzelt werden?"

Kakadu-Reporterin Regina Voss stellt Selma vor, die zum ersten Mal in ihrem Leben ein Schaf gestreichelt hat.

Und Kakadu-Nachrichten-Reporter Christian Neugebauer hat die aktuellen Homeoffice-News für Euch.

Kakadu Update

#118 Warum wollen so viele Leute keine Maske tragen?

Moderation: Fabian Schmitz

Redaktion: Roland Krüger

Autorinnen und Autoren: Sarah Maria Ziewitz, Regina Voss und Christian Neugebauer

Technik: Sylvia Milchmeyer

Deutschlandfunk Kultur, 2020