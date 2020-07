Jetzt ist es raus: Das Spiel des Jahres heißt "Pictures"! Und: Stimmt das wirklich? War früher alles besser?

Tim hat im Studio die Journalistin Friederike Sittler zu Gast, die ihm beantwortet, warum so häufig behauptet wird, dass früher alles besser war. Diese Frage hatte nämlich Ria gestellt, weil ihre Großmutter das so oft sagt. Deshalb ruft Tim in diesem Podcast bei Ria zurück.

Und aus Hamburg ist Kakadu-Spiele-Expertin Christina Valentiner-Branth zugeschaltet, die das Spiel des Jahres 2020 vorstellt. Es heißt "Pictures".

Außerdem stellen wir Euch Jonathan vor, der zum ersten Mal auf einem Hochsitz gesessen hat. Und Kakadu-Autor Christian Neugebauer hat die aktuellen Nachrichten für Euch.

#113 Kakadu Update: Das Spiel des Jahres 2020 und: War früher alles besser?

Moderation: Tim Wiese

Redaktion: Roland Krüger

Mit Beiträgen von: Friederike Sittler, Christina Valentiner-Branth, Regina Voss und Christian Neugebauer

Technik: Gunda Herke

Deutschlandfunk Kultur, 2020