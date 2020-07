ForscherInnen auf der ganzen Welt suchen nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus. Warum dauert die Suche so lange? Und wie weit sind sie inzwischen? Wir fragen nach.

Händeringend suchen WissenschaftlerInnen weltweit nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus Sars-CoV2. Und es gibt erste Ergebnisse! Nach Tests in den USA meldeten zwei große Arzneimittelhersteller jetzt Anfang Juli: Die Leute, die sie mit dem von ihnen entwickelten Impfstoff geimpft haben, haben tatsächlich Antikörper gegen das neue Virus entwickelt. Ob diese Antikörper aber tatsächliche davor schützen, sich mit Sars-CoV2 anzustecken, das können die ForscherInnen noch nicht sagen. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert überhaupt alles bei der Entwicklung eines neuen Impfstoffs - und lässt sich abschätzen, wann es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben wird? Das will Tim in dieser Folge herausfinden.

Außerdem empfiehlt Kakadu-Co-Moderatorin Selma ein Lieblingsbuch zum Lesen über die Ferien - und Kakadu-Hörerin Anna erzählt Euch, was in ihrem Leben viel aufregender ist, seit ihre Familie einen Garten hat.

#107 Kakadu Update: Corona und Ferien

Moderation: Tim Wiese

Recherchen und Nachrichten: Regina Voss und Sarah Ziewitz

Ton: Thomas Monnerjahn

Redaktion: Lydia Heller

Deutschlandfunk Kultur, 2020