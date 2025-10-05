Kinderhörspiel und Geschichten

Das Meer ist weit, das Meer ist blau
Gedichte über einen Kabeljau, ein Reh aus Gips und einen Wurm auf einem Turm
Von Karin Hahn
Ab 6 Jahre
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2009
Viel Spaß
Das Meer ist weit, das Meer ist blau
23:16 Minuten
Kann ein Gedicht einen kranken Goldfisch wieder gesund machen? Tiergedichte über einen Kabeljau, ein Reh aus Gips und einen Wurm auf einem Turm.
Schnell lassen sich die Tiergedichte von Heinz Erhardt auswendig lernen, von der Made mit dem Kinde oder dem Wurm auf dem Aussichtsturm.
Überraschend, poetisch und komisch sind die Tiergedichte von Christine Nöstlinger, Joachim Ringelnatz, Robert Gernhardt oder Mascha Kaléko. Da werden stumme Fische, weiße Riesenhasen oder freche Schweine besungen, und Elefanten zwängen sich durch Nadelöhre.
Kinder stellen die Gedichte vor und machen sich Gedanken, was das eigentlich ist, ein Gedicht. Und kann es wirklich einen kranken Goldfisch wieder gesund machen?
Das Meer ist weit, das Meer ist blau
Karin Hahn, arbeitet als Journalistin für Radio und Zeitungen. Sie ist Mitglied in der Jury "Die Besten 7 – Bücher für junge Leser". Das ist eine Bestenliste für Kinder – und Jugendliteratur, die monatlich im Auftrag vom Deutschlandfunk und Focus zusammengestellt wird.