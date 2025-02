Moritz ist krank, hat Fieber und muss im Bett bleiben. Dabei wollte er doch eigentlich zu seiner Freundin Mimi an den See. Zusammen mit Opa waren noch viel andere Ausflüge geplant. Zum Glück ist Opa aber ein toller Geschichtenerzähler und so erlebt Moritz ersatzweise die Ausflüge im Kopf. Und da er hohes Fieber hat, gehen die Reisen, auch wenn Opa schon längst mit seinen Erzählungen aufgehört hat, in Moritz Kopf noch ausgiebig weiter.