Kinderfrage: Wer waren die Ninja?

Ganz echte Ninja gibt es heute nicht mehr. Das ist so wie bei den Rittern. Aber es gibt Museumsdörfer, wo etwas über die Geschichte der Ninjas gezeigt und erzählt wird und wo zum Beispiel ein Haus steht, das so aussieht wie die Häuser der Ninja, die früher in Japan lebten. In einem solchen Dorf hat Anna eine Weile gelebt und sich in die Zeit der Ninja und der Kunoichi - das sind weibliche Ninja - zurückversetzen lassen. Ryke und Freddy fragen Anna, was sie noch alles über die Ninja erfahren hat.