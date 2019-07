Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt! Aber was ist gute Freundschaft? Woran erkennt man, ob jemand ein guter Freund oder eine gute Freundin ist? Und was sollte man tun, damit gute Freundschaft ein Leben lang erhalten bleibt?

Wer einen richtig guten Freund oder eine richtig gute Freundin hat, der kann sich glücklich schätzen! Es stimmt - Freunde bereichern das Leben ungemein! Man kann natürlich auch allein schöne Dinge erleben - doch alles, was man mit anderen teilen kann, macht irgendwie noch mehr Spaß! Was echte Freunde ausmacht, warum sie so gut tun und was sogenannte "falsche Freunde" sind - das wollen wir heute mit Euch am Telefon besprechen. Ruft an: 0800 2254 2254.