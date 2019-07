Irgendwie wissen wir ja alle, dass Fast Food, also das Essen aus den bekannten Schnellrestaurants, nicht sehr gesund ist. Trotzdem schieben wir uns aber doch immer mal wieder einen Burger rein. Oder eine Portion Chicken McNuggets. Und in den Ferien macht man doch sowieso immer mal gerne eine Ausnahme. Oder? Aber was ist so schlecht am Fast Food?

Ryke spricht heute mit Euch übers Essen. Und zwar über das schnelle Essen zwischendurch. Den Hamburger, den man schnell mal kauft und isst, wenn man unterwegs ist und der Hunger plötzlich zuschlägt. Oder die Portion Eiscreme, die man im Urlaub so gerne mal zwischendurch nascht. Wie ist das bei Euch? Gehört Ihr auch zu denen, die eigentlich wissen, dass Fast Food nicht gerade gesund ist, die aber trotzdem immer mal wieder welches essen? Warum ist das so? Ruft an und gebt euren Senf (oder Ketchup ;-) dazu: 0800 2254 2254. Übrigens sollen wir Euch schön von Marie grüßen, die beim Quiz im Kakadu-Podcast gewonnen hat und stolz ihr Überraschungspaket zeigt: