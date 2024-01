Nils ist mit seiner Klasse zum Skifahren in die Berge gefahren, eine Woche richtig Schnee und Winter. Und das mit dem Skifahren klappt auch schon ganz gut. Klar, er kann nicht so fahren wie Ferdinand, aber der ist sowie eine andere Liga. Ferdinand ist mutig und stark, der weiß immer was zu tun ist. Dachte Nils zumindest. Denn mitten im dichten Schneesturm landen eines Nachmittags Nils und Ferdinand in derselben Liftgondel. Und mitten über einer Schlucht bleibt der Lift stecken. Die beiden ungleichen Jungen sitzen fest.