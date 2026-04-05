Kinderhörspiel und Geschichten

Ostern bei Tante Emmi auf dem Dorf bedeutet für Esther immer keine Eltern, eine nette Tante und viel Zeit mit Herrn Schmitt, dem Hund ihrer Tante. Diesmal bringt Esther Herrn Schmitt das Apportieren bei. Nur leider zeigt sich dann am Ostersonntagmorgen, dass Herr Schmitt das Apportieren offenbar zu gut gelernt hat.