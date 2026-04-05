Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Der Osterhund

    26:10 Minuten
    Ein Golden Treriever vor einem blauen Hintergrund, er trägt Hasenphren und eine Krawatte
    Sieht so ein Osterhund aus? © Getty Images / RooM RF / meaghanbrowning
    Von Matthias Kröner |
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    Esther hat Herrn Schmitt, dem Hund ihrer Tante, das Apportieren beigebracht. Nur leider hat Herr Schmitt ganz eigene Vorstellungen, was er bringen soll.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Ostern bei Tante Emmi auf dem Dorf bedeutet für Esther immer keine Eltern, eine nette Tante und viel Zeit mit Herrn Schmitt, dem Hund ihrer Tante. Diesmal bringt Esther Herrn Schmitt das Apportieren bei. Nur leider zeigt sich dann am Ostersonntagmorgen, dass Herr Schmitt das Apportieren offenbar zu gut gelernt hat.
    Kinderhörspiel und Geschichten
    Der Osterhund
    Von Matthias Kröner
    Ab 6 Jahre
    Gelesen von Amina Merai
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2026
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