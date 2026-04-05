Viel Spaß
Der Osterhund
26:10 Minuten
Esther hat Herrn Schmitt, dem Hund ihrer Tante, das Apportieren beigebracht. Nur leider hat Herr Schmitt ganz eigene Vorstellungen, was er bringen soll.
Ostern bei Tante Emmi auf dem Dorf bedeutet für Esther immer keine Eltern, eine nette Tante und viel Zeit mit Herrn Schmitt, dem Hund ihrer Tante. Diesmal bringt Esther Herrn Schmitt das Apportieren bei. Nur leider zeigt sich dann am Ostersonntagmorgen, dass Herr Schmitt das Apportieren offenbar zu gut gelernt hat.
Kinderhörspiel und Geschichten
Der Osterhund
Von Matthias Kröner
Ab 6 Jahre
Gelesen von Amina Merai
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2026
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