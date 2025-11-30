Kinderhörspiel und Geschichten

Viel Spaß
    ZACK - mein Piratenabenteuer

    42:49 Minuten
    Rückansicht: Ein junger und ein erwachsener Pirat.
    Mit einem großen Piraten an der Seite fühlt man sich selbst gleich viel piratiger. © Valmedia / EyeEm
    Von Volker Schmitt |
    Bonny entdeckt am Strand einen gestrandeten Riesen, der sich als Pirat entpuppt. Auf geht's ins Piratenabenteuer!
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Am Strand entdeckt Bonny einen schnarchenden Mann, der sich an nichts erinnern kann. Nicht einmal an seinen Namen. Aber mit seinem feurigen Bart und nur einem Bein muss er einfach ein Pirat sein. Und als solcher, so viel ist Bonny klar, braucht er einen Namen, ein Schiff und - ganz wichtig - eine Crew. Ehe der gestrandete Riese sich´s versieht, tauft Bobby ihn ZACK, und die beiden setzen gemeinsam Segel im Kurs auf ein wildschönes Piratenabenteuer.
    Wer gerne die Geschichte von Bonny und Zack gerne einmal lesen möchte, oder wer sich gerne Bilder und Comics ansieht, dem sei das gleichnamige Buch von Volker Schmitt ans Herz gelegt. Insbesondere durch die schönen Bilder der Zeichnerin Màriam Ben-Arab habt ihr so noch einmal ein anderes wildes Piratenabenteuer.
    Das Buch ist im Kibitz-Verlag erschienen.
    Ursendung
    Von Volker Schmitt
    Ab 6 Jahre
    Deutschlandfunk Kultur 2025

    Volker Schmitt lebt mittlerweile in Hamburg, wo es Möwen gibt. Und Abenteuergeschichten begleiten ihn seit seiner Kindheit, die er bei den Pfadfindern und mit Rollenspielen verbracht hat.

