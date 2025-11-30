Ursendung
Kinderhörspiel und Geschichten
ZACK - mein Piratenabenteuer
Von Volker Schmitt
Ab 6 Jahre
Deutschlandfunk Kultur 2025
Viel Spaß
42:49 Minuten
Bonny entdeckt am Strand einen gestrandeten Riesen, der sich als Pirat entpuppt. Auf geht's ins Piratenabenteuer!
Am Strand entdeckt Bonny einen schnarchenden Mann, der sich an nichts erinnern kann. Nicht einmal an seinen Namen. Aber mit seinem feurigen Bart und nur einem Bein muss er einfach ein Pirat sein. Und als solcher, so viel ist Bonny klar, braucht er einen Namen, ein Schiff und - ganz wichtig - eine Crew. Ehe der gestrandete Riese sich´s versieht, tauft Bobby ihn ZACK, und die beiden setzen gemeinsam Segel im Kurs auf ein wildschönes Piratenabenteuer.
Wer gerne die Geschichte von Bonny und Zack gerne einmal lesen möchte, oder wer sich gerne Bilder und Comics ansieht, dem sei das gleichnamige Buch von Volker Schmitt ans Herz gelegt. Insbesondere durch die schönen Bilder der Zeichnerin Màriam Ben-Arab habt ihr so noch einmal ein anderes wildes Piratenabenteuer.
Das Buch ist im Kibitz-Verlag erschienen.
Volker Schmitt lebt mittlerweile in Hamburg, wo es Möwen gibt. Und Abenteuergeschichten begleiten ihn seit seiner Kindheit, die er bei den Pfadfindern und mit Rollenspielen verbracht hat.