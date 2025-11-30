Kinderhörspiel und Geschichten

Am Strand entdeckt Bonny einen schnarchenden Mann, der sich an nichts erinnern kann. Nicht einmal an seinen Namen. Aber mit seinem feurigen Bart und nur einem Bein muss er einfach ein Pirat sein. Und als solcher, so viel ist Bonny klar, braucht er einen Namen, ein Schiff und - ganz wichtig - eine Crew. Ehe der gestrandete Riese sich´s versieht, tauft Bobby ihn ZACK, und die beiden setzen gemeinsam Segel im Kurs auf ein wildschönes Piratenabenteuer.