Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Wolfsmädchen

    25:31 Minuten
    Ein junger Wolfswelpe im Grünen
    Wolfsmädchen Wom ist viel neugieriger als die anderen Wolfskinder © picture alliance / Bildagentur-online / Rolfes-McPhoto
    Von Jenny Reinhardt |
    Audio herunterladen
    Ein neugieriges Wolfsmädchen erkundet seine Umwelt. Eine Geschichte über die wunderbare Verwandtschaft zwischen Mensch und Wolf.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    „Mama nennt sie Wom. Papa nennt sie Wom …“ Die kleine Wölfin wächst behütet mit ihren Geschwistern auf, bewacht vom Rudel. Sie ist viel neugieriger als die anderen. Ein Sonnenstrahl lockt sie zu früh aus der Höhle, und das Mädchen Wilma streichelt über ihren Rücken. Woms Sehnsucht nach den Menschen wächst. Dann kommt der Tag des Jahres, an dem die Sonne am längsten scheint. Ein Tag, der jeden verwandeln kann, wenn die Natur es will, ob Mensch oder Tier.
    Eine Geschichte über die wunderbare Verwandtschaft zwischen Mensch und Wolf.

    Wolfsmädchen
    Von Jenny Reinhardt
    Gelesen von Katharina Burowa
    Ab 6 Jahre
    Deutschlandradio Kultur 2009

    Zur Startseite