    Kinderhörspiel und Geschichten

    Von der Katze, die denkt, sie ist ein Hund

    24:55 Minuten
    Border Collier Hund und Bengalkatze vor gelbem Hintergrund.
    Was guckt ihr denn so? Noch nie eine Katze gesehen, die denkt, sie sei ein Hund? © Eric Isselee / IMAGO / Pond5 Images
    Von Jenny Reinhardt |
    In ihren Sommerferien auf dem Bauernhof finden Julia und Julius ein Katzenbaby. Zur Verblüffung aller, kümmert sich Dix, der Hütehund, um das Katzenbaby. Ob das wohl gut geht?
    Julia und Julius sind geschockt. Da retten sie in den Sommerferien auf dem Bauernhof mitten in der Nacht ein kleines Katzenbaby, und dann kommt Dix, der Hütehund des Bauern, und schnappt es sich. Doch wenig später stellt sich heraus, der Collie wollte das neugeborene Katzenjunge gar nicht fressen, sondern sich um es kümmern. Eine Katze, die von einem Hund aufgezogen wird. "Ha, datwirdnix! Iskaputtkatz - datwirdnix!", sagt der Bauer mit den grauen Bartstoppeln. Aber da kennt er offenbar seinen eigenen Hund schlecht.

    "Von der Katze, die denkt, sie ist ein Hund"
    Von Jenny Reinhardt
    Gelesen von Florian Lukas
    Ab 6 Jahren
    Deutschlandradio Kultur 2012

    Jenny Reinhardt, geboren 1949, hat Germanistik studiert, war Hörspieldramaturgin, lebt als freie Autorin in der Nähe von Berlin. Schreibt Geschichten und Hörspiele für Kinder und Erwachsene.

