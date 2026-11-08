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    Kinderhörspiel und Geschichten

    Tomate muss weg

    24:02 Minuten
    Illustration eines Jungen, der gequält in Richtung Gitterbett guckt, in dem ein Baby mit rot angelaufenem Kopf schreit.
    Und dann ist diese Tomate auch noch so laut! © Birgit Schössow
    Von Birgit Schössow |
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    Gustav hat eine kleine Schwester, die aussieht wie eine Tomate und ständig schreit. Ist es okay, sich zu wünschen, dass sie wieder weg ist?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Gustav ist sieben Jahre alt und eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben. Bis plötzlich seine kleine Schwester auftaucht. Die sieht aus wie eine zerquetschte Tomate, schreit ständig und steht dauernd im Mittelpunkt. Alle sind begeistert, nur Gustav nicht. Am liebsten wäre er die kleine Nervensäge wieder los. Doch als Tomate plötzlich krank wird, bekommt Gustav ein schrecklich schlechtes Gewissen. Hat er sich etwa etwas gewünscht, das nun wirklich passiert ist?

    Tomate muss weg
    Von Birgit Schössow
    Gelesen von Lionel Jenkins
    Deutschlandfunk Kultur 2026

    Birgit Schössow ist Hamburgerin und lebt abwechselnd in Hamburg und an der Ostsee. Sie illustriert, schreibt, animiert, macht Musik und gestaltet u.a. für Buch- und Zeitschriftenverlage.

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