Kinderhörspiel und Geschichten

Gustav ist sieben Jahre alt und eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben. Bis plötzlich seine kleine Schwester auftaucht. Die sieht aus wie eine zerquetschte Tomate, schreit ständig und steht dauernd im Mittelpunkt. Alle sind begeistert, nur Gustav nicht. Am liebsten wäre er die kleine Nervensäge wieder los. Doch als Tomate plötzlich krank wird, bekommt Gustav ein schrecklich schlechtes Gewissen. Hat er sich etwa etwas gewünscht, das nun wirklich passiert ist?