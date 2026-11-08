Kinderhörspiel und Geschichten

Tomate muss weg
Von Birgit Schössow
Gelesen von Lionel Jenkins
Deutschlandfunk Kultur 2026
Viel Spaß
Tomate muss weg
24:02 Minuten
Gustav hat eine kleine Schwester, die aussieht wie eine Tomate und ständig schreit. Ist es okay, sich zu wünschen, dass sie wieder weg ist?
Gustav ist sieben Jahre alt und eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben. Bis plötzlich seine kleine Schwester auftaucht. Die sieht aus wie eine zerquetschte Tomate, schreit ständig und steht dauernd im Mittelpunkt. Alle sind begeistert, nur Gustav nicht. Am liebsten wäre er die kleine Nervensäge wieder los. Doch als Tomate plötzlich krank wird, bekommt Gustav ein schrecklich schlechtes Gewissen. Hat er sich etwa etwas gewünscht, das nun wirklich passiert ist?
Tomate muss weg
Birgit Schössow ist Hamburgerin und lebt abwechselnd in Hamburg und an der Ostsee. Sie illustriert, schreibt, animiert, macht Musik und gestaltet u.a. für Buch- und Zeitschriftenverlage.