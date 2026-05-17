Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Tini kommt an

    25:47 Minuten
    Ein Mädchen fährt unter blauem Himmel mit Wolken auf einem Fahrrad über einen Feldweg neben Getreidefeldern.
    Dann fährt Tini halt mit dem Fahrrad! © Elena Medoks / picture alliance / Westend61
    Von Anna-Luise Böhm |
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    Weil Papa das Auto verkauft hat, beschließt Tini mit dem Fahrrad zu ihrer Freundin Suse zu fahren. Auch wenn die weit weg in einer anderen Stadt wohnt.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Die neunjährige Tini kann es kaum erwarten, endlich ihre beste Freundin Suse wiederzusehen. Leider wohnt Suse weit weg, doch Tinis Papa hat versprochen, sie zu ihrer Freundin zu fahren. Was? Papa hat es vergessen und einfach sein Auto verkauft? Tini ist sauer. Aber sie gibt nicht auf, die beste Freundin lässt man nicht im Stich. Tini hat eine unerhörte Idee: Sie kauft Papa ein Rennrad!

    "Tini kommt an"
    Von Anna-Luise Böhm
    Gelesen von Gunda Aurich
    Ab 6 Jahren
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2008

    Anna-Luise Böhm, geboren 1975 in Berlin, studierte Drehbuch in Ludwigsburg, lebt als freie Autorin in Berlin, schreibt Prosa und Hörspiele für Kinder und Erwachsene.

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