Kinderhörspiel und Geschichten

"Tini kommt an"
Von Anna-Luise Böhm
Gelesen von Gunda Aurich
Ab 6 Jahren
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2008
Viel Spaß
Tini kommt an
25:47 Minuten
Weil Papa das Auto verkauft hat, beschließt Tini mit dem Fahrrad zu ihrer Freundin Suse zu fahren. Auch wenn die weit weg in einer anderen Stadt wohnt.
Die neunjährige Tini kann es kaum erwarten, endlich ihre beste Freundin Suse wiederzusehen. Leider wohnt Suse weit weg, doch Tinis Papa hat versprochen, sie zu ihrer Freundin zu fahren. Was? Papa hat es vergessen und einfach sein Auto verkauft? Tini ist sauer. Aber sie gibt nicht auf, die beste Freundin lässt man nicht im Stich. Tini hat eine unerhörte Idee: Sie kauft Papa ein Rennrad!
"Tini kommt an"
Anna-Luise Böhm, geboren 1975 in Berlin, studierte Drehbuch in Ludwigsburg, lebt als freie Autorin in Berlin, schreibt Prosa und Hörspiele für Kinder und Erwachsene.