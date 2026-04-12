Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Staffellauf

    23:46 Minuten
    Kinder mit Staffelstab beim Team-Lauftraining
    Wie nimmt man beim Staffellauf bloß alle mit? © IMAGO / Shotshop
    Von Maraike Wittbrodt |
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    Die Klasse 4b möchte den Staffellauf gewinnen, aber eine Schülerin kann weder schnell laufen noch den Stab richtig weitergeben. Wie soll das gehen?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Am Freitag wird es einen Staffellauf geben, die Klassen 4a und 4b kämpfen um den Sieg. Es winkt eine tolle Belohnung: Herr Polenz, der Sportlehrer, unternimmt mit den Siegern eine Nachtwanderung. Die 4b hat gute Chancen, im letzten Jahr haben sie nur verloren, weil Merle weder schnell laufen noch den Stab richtig weitergeben konnte. Merle ist seit zwei Wochen krank, also könnte es klappen. Doch pünktlich zum Sportfest ist sie wieder am Start. Was nun?

    Staffellauf
    Von Maraike Wittbrodt
    Gelesen von Anna-Magdalena Fitzi
    Ab 6 Jahren
    Deutschlandradio Kultur 2009

    Maraike Wittbrodt, geboren 1953 in Berlin, studierte Philosophie und Soziologie, arbeitet als Kinder- und Jugendtherapeutin. Schreibt Erzählungen und Hörspiele für Kinder, zuletzt das Kinderhörspiel "Wolfsmutter".

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