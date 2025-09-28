Kinderhörspiel und Geschichten

Auf einem schönen Fest bei seiner Lieblingstante Katy spielen Nick und die anderen Kinder tolle Spiele. Darüber vergisst er fast, dass er oft so ungeschickt ist. Als alle anfangen, Papierflieger zu basteln und die Wolkenschneider, Albatros und Phönix nur so durch die Zimmer schwirren, macht Nick eine entscheidende Entdeckung.