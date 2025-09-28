Kinderhörspiel und Geschichten

Kindergeschichte
Papierflieger, die wirklich fliegen
Von Rusalka Reh
Ab 6 Jahre
Gelesen von Ilka Teichmüller
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2015
Moderation: Tim Wiese
25:05 Minuten
Nick ist einfach nicht so geschickt wie die anderen Kinder. Immer wieder stößt er etwas um oder es geht ihm etwas schief. Doch dann macht Tanty Katy eine wichjtige Entdeckung.
Auf einem schönen Fest bei seiner Lieblingstante Katy spielen Nick und die anderen Kinder tolle Spiele. Darüber vergisst er fast, dass er oft so ungeschickt ist. Als alle anfangen, Papierflieger zu basteln und die Wolkenschneider, Albatros und Phönix nur so durch die Zimmer schwirren, macht Nick eine entscheidende Entdeckung.
Rusalka Reh, geboren in Australien, schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und übersetzt zudem Bücher aus dem Englischen. Auch ihre eigenen Bücher wurden und werden in fremde Sprachen übersetzt. Sehr gern schreibt sie inzwischen auch für verschiedene Radiosender.