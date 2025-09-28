Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Papierflieger, die wirklich fliegen

    25:05 Minuten
    Ein Junge in Pilotenkostüm hält einen Papierflieger in die Luft.
    Tollpatsch Nick macht eine entscheidende Entdeckung. © Fabio Principe / EyeEm
    Audio herunterladen
    Nick ist einfach nicht so geschickt wie die anderen Kinder. Immer wieder stößt er etwas um oder es geht ihm etwas schief. Doch dann macht Tanty Katy eine wichjtige Entdeckung.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Auf einem schönen Fest bei seiner Lieblingstante Katy spielen Nick und die anderen Kinder tolle Spiele. Darüber vergisst er fast, dass er oft so ungeschickt ist. Als alle anfangen, Papierflieger zu basteln und die Wolkenschneider, Albatros und Phönix nur so durch die Zimmer schwirren, macht Nick eine entscheidende Entdeckung.

    Kindergeschichte
    Papierflieger, die wirklich fliegen
    Von Rusalka Reh
    Ab 6 Jahre
    Gelesen von Ilka Teichmüller
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2015
    Moderation: Tim Wiese

    Rusalka Reh, geboren in Australien, schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und übersetzt zudem Bücher aus dem Englischen. Auch ihre eigenen Bücher wurden und werden in fremde Sprachen übersetzt. Sehr gern schreibt sie inzwischen auch für verschiedene Radiosender.

    Zur Startseite