    Kinderhörspiel und Geschichten

    Ole und die heilige Susanna

    22:20 Minuten
    Nahaufnahme der Hände einer Frau, die Blüten an einem Strauch anfasst.
    Im Park freundet sich Ole mit der heiligen Susanna an. © Lucas Le Coadou / EyeEm
    Von Mara Schindler |
    Ole lernt im Park eine geheimnisvolle alte Frau kennen und versucht ihr zu helfen.
    Immer wenn Ole Probleme in der Schule oder mit seinem Papa hat, geht er in den Park. Dort begegnet er eines Tages einer merkwürdigen Frau. Sie sitzt in einer Höhle unter einer Eibe auf einer roten Tasche und nennt sich die heilige Susanna. Offenbar ist sie etwas verwirrt. Und obwohl er sich ein bisschen fürchtet, geht Ole wieder in den Park, zu Susa, die Nuss-Schokolade mag und ihm wenigstens zuhört, wenn er von seinen Plänen erzählt.
    Ihr erzählt er, dass er gern Fischer werden würde. Denn als Fischer muss man in Deutsch nicht so gut sein. Dann erfährt Ole, dass Susa kein Zuhause hat, dass der Park ihr Zuhause ist. Ole ist fest entschlossen, ihr zu helfen. Da er allein nicht weiß, wie, erzählt er seinem Vater von Susa.

    "Ole und die heilige Susanna"
    Von Mara Schindler
    Ab 6 Jahre
    Gelesen von Adam Nümm
    Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2011

    Mara Schindler, 1982 in Güstrow/Mecklenburg geboren, hat dort das Gymnasium und in Rostock die Universität besucht, die sie mit dem Bachelor für Germanistik und Philosophie recht eilig wieder verließ. Am liebsten hört sie Bäumen und alten Häusern zu und schreibt Geschichten und Bücher für Kinder und Erwachsene.

