Kinderhörspiel und Geschichten

"Der schönste Monat der Welt"
Von Martin Klein
Ab 6 Jahre
Gelesen von Helmut Krauss
Regie: Guiseppe Maio
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014
Viel Spaß
Der schönste Monat der Welt
27:09 Minuten
Warum der triste November in Wahrheit doch der allerschönste Monat des Jahres ist.
An einem trüben, dunklen Tag Anfang November schimpfen Raffaeles Eltern auf diesen hoffnungslosesten aller zwölf Monate: Der schöne Teil des Herbstes ist vorbei und die Tage werden immer kürzer und ungemütlicher. Dabei hat der Winter noch nicht einmal begonnen. Doch bei Raffaele kommt die Frustrede seiner Eltern nicht gut an, und das hat einen bedeutenden Grund: Er hat im November Geburtstag. Leider haben seine Eltern diese Tatsache in ihrem Novemberfrust vergessen. Nun gilt es für sie zu beweisen, dass auch Raffaeles Geburtsmonat ein Monat mit schönen Eigenschaften ist.
"Der schönste Monat der Welt"
Martin Klein, geb. 1962 in Lübeck, lebt als freier Autor in Potsdam und Berlin. Er hat über vierzig Kinder- und Jugendbücher geschrieben, die in bislang zwölf Sprachen übersetzt wurden. Außerdem liebt er das Radio und verfasst seit vielen Jahren sehr gern Beiträge für diverse Rundfunkanstalten.