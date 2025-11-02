Kinderhörspiel und Geschichten

An einem trüben, dunklen Tag Anfang November schimpfen Raffaeles Eltern auf diesen hoffnungslosesten aller zwölf Monate: Der schöne Teil des Herbstes ist vorbei und die Tage werden immer kürzer und ungemütlicher. Dabei hat der Winter noch nicht einmal begonnen. Doch bei Raffaele kommt die Frustrede seiner Eltern nicht gut an, und das hat einen bedeutenden Grund: Er hat im November Geburtstag. Leider haben seine Eltern diese Tatsache in ihrem Novemberfrust vergessen. Nun gilt es für sie zu beweisen, dass auch Raffaeles Geburtsmonat ein Monat mit schönen Eigenschaften ist.