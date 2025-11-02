Kinderhörspiel und Geschichten

Viel Spaß
    Der schönste Monat der Welt

    27:09 Minuten
    November-Landschaft: Panorama-Blick auf einen Hügel mit herbstlichen Bäumen im Nebel.
    Wer sagt denn bitte, dass der November nicht schön ist? © Maxim Weise / EyeEm
    Von Martin Klein |
    Warum der triste November in Wahrheit doch der allerschönste Monat des Jahres ist.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    An einem trüben, dunklen Tag Anfang November schimpfen Raffaeles Eltern auf diesen hoffnungslosesten aller zwölf Monate: Der schöne Teil des Herbstes ist vorbei und die Tage werden immer kürzer und ungemütlicher. Dabei hat der Winter noch nicht einmal begonnen. Doch bei Raffaele kommt die Frustrede seiner Eltern nicht gut an, und das hat einen bedeutenden Grund: Er hat im November Geburtstag. Leider haben seine Eltern diese Tatsache in ihrem Novemberfrust vergessen. Nun gilt es für sie zu beweisen, dass auch Raffaeles Geburtsmonat ein Monat mit schönen Eigenschaften ist.

    "Der schönste Monat der Welt"
    Von Martin Klein
    Ab 6 Jahre
    Gelesen von Helmut Krauss
    Regie: Guiseppe Maio
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014

    Martin Klein, geb. 1962 in Lübeck, lebt als freier Autor in Potsdam und Berlin. Er hat über vierzig Kinder- und Jugendbücher geschrieben, die in bislang zwölf Sprachen übersetzt wurden. Außerdem liebt er das Radio und verfasst seit vielen Jahren sehr gern Beiträge für diverse Rundfunkanstalten.

