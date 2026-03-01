Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Messie

    27:07 Minuten
    Ein Mädchen streichelt eine aufgestellte Kuh bei der Grünen Woche 2018 in Berlin
    Auf Messen gibt es alles Mögliche zu erleben. © IMAGO / IPON
    Von Frauke Angel |
    Nach einem Besuch auf der Messe "Gesund und Fit" ändert Mama ihr Leben. Aber anders als von Oma erhofft.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Regelmäßig machen Oma, Mama und Enkelkind einen Ladies-Tag. Meist gehen sie auf irgendwelche Messen. Denn Oma und Mama lieben Messen. Wobei es für sie keine Rolle spielt, welche Art von Messe sie besuchen. Ob Heizungsbau- oder Hochzeitsmesse, Buch- oder Spielemesse, ihrer Ansicht nach kann man auf jeder Messe Spaß haben. Doch auf der ‚Gesund und Fit‘ kommt es zwischen Mama und Oma zum Streit. Erst wegen Mamas Hackenschuhen, dann, weil Oma unbedingt Bungee-Jumping ausprobieren will und schließlich, weil Oma Mama vorwirft, dass sie das Leben viel zu ernst nehmen würde.

    Messie
    Von Frauke Angel
    Regie: Roman Neumann
    Sprecherin: Juno Meinecke
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017

    Frauke Angel wurde 1974 geboren. Nach einer Schauspielausbildung spielt sie an deutschen Stadt- und Privattheatern, sowie in renommierten Off-Theater Produktionen und schreibt Bücher.

