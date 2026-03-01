Kinderhörspiel und Geschichten

Messie
Von Frauke Angel
Regie: Roman Neumann
Sprecherin: Juno Meinecke
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017
Messie
27:07 Minuten
Nach einem Besuch auf der Messe "Gesund und Fit" ändert Mama ihr Leben. Aber anders als von Oma erhofft.
Regelmäßig machen Oma, Mama und Enkelkind einen Ladies-Tag. Meist gehen sie auf irgendwelche Messen. Denn Oma und Mama lieben Messen. Wobei es für sie keine Rolle spielt, welche Art von Messe sie besuchen. Ob Heizungsbau- oder Hochzeitsmesse, Buch- oder Spielemesse, ihrer Ansicht nach kann man auf jeder Messe Spaß haben. Doch auf der ‚Gesund und Fit‘ kommt es zwischen Mama und Oma zum Streit. Erst wegen Mamas Hackenschuhen, dann, weil Oma unbedingt Bungee-Jumping ausprobieren will und schließlich, weil Oma Mama vorwirft, dass sie das Leben viel zu ernst nehmen würde.
Messie
Frauke Angel wurde 1974 geboren. Nach einer Schauspielausbildung spielt sie an deutschen Stadt- und Privattheatern, sowie in renommierten Off-Theater Produktionen und schreibt Bücher.