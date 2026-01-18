Kinderhörspiel und Geschichten

"Halte aus, halte aus", waren meine Gedanken, und das brave Schiff gehorchte augenblicklich diesem Wunsche. Die Wogen wälzten sich scheinbar bergeshoch und von allen Seiten auf uns ein und schlugen haushoch über das Deck. Noch rollte der Schwanz der einen über mich hinweg, so hatte mich bereits der Rachen der anderen erreicht, und kaum blieb mir Zeit, den nötigen Atem zu erlangen.

Eine weniger bekannte Geschichte von Karl May

"Im Taifun" heißt eine eher unbekannte Geschichte von Karl May. Auf dem Weg von Tahiti nach Hongkong trifft der Weltenbummler Charley auf eine Insel, auf der sich zwei Schiffsbrüchige heimisch eingerichtet haben und nicht gerettet werden wollen. Bei der Weiterfahrt geraten er und Kapitän Turnerstick in einen Taifun.

Um den Sturm möglichst intensiv zu erleben, lässt sich Charley wie Odysseus an den Mast binden. Nur knapp überstehen sie den tosenden Sturm und mit einem schwer beschädigten Schiff retten sie sich in den nächsten Hafen.