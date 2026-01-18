Kinderhörspiel und Geschichten

Viel Spaß
    Im Taifun

    20:07 Minuten
    Zeichnung von Cortellini Sánchez: Navas de Tolosa (1866). Segelschiff auf See im Taifun.
    "Im Taifun" ist eine eher unbekannte Geschichte von Karl May © IMAGO / UIG / Zeichnung von Cortellini Sánchez
    Von Karl May |
    Mitten durch haushohe Wellen: Auf der Schiffspassage durch die Südsee geraten der Weltenbummler Charley und Kapitän Turnerstick in einen Taifun. Wie werden sie den tosenden Sturm überstehen?
    "Halte aus, halte aus", waren meine Gedanken, und das brave Schiff gehorchte augenblicklich diesem Wunsche. Die Wogen wälzten sich scheinbar bergeshoch und von allen Seiten auf uns ein und schlugen haushoch über das Deck. Noch rollte der Schwanz der einen über mich hinweg, so hatte mich bereits der Rachen der anderen erreicht, und kaum blieb mir Zeit, den nötigen Atem zu erlangen.

    Eine weniger bekannte Geschichte von Karl May

    "Im Taifun" heißt eine eher unbekannte Geschichte von Karl May. Auf dem Weg von Tahiti nach Hongkong trifft der Weltenbummler Charley auf eine Insel, auf der sich zwei Schiffsbrüchige heimisch eingerichtet haben und nicht gerettet werden wollen. Bei der Weiterfahrt geraten er und Kapitän Turnerstick in einen Taifun.
    Um den Sturm möglichst intensiv zu erleben, lässt sich Charley wie Odysseus an den Mast binden. Nur knapp überstehen sie den tosenden Sturm und mit einem schwer beschädigten Schiff retten sie sich in den nächsten Hafen.

    Im Taifun
    Eine Erzählung von Karl May
    Gelesen von Tonio Arango
    Ab 7 Jahren
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013

