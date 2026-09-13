Ich bin ein echtes Sommerkind
Von Sigrid Zeevaert
Gelesen von Laura Maire
Ab 7 Jahre
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013
Viel Spaß
Ich bin ein echtes Sommerkind
20:46 Minuten
In den Sommerferien umziehen zu müssen, ist gemein, da will man ins Freibad, anstatt Kisten zu packen. Doch ein Umzug ist auch ein abenteuerlicher Neuanfang.
Weil der Vater einen neuen Job in einer anderen Stadt gefunden hat, muss die Familie umziehen. Nun heißt es für die drei Kinder Abschied nehmen, die Kisten packen, um woanders neu anzufangen. Aber warum sollte die neue Nachbarin Lena nicht eine ebenso gute Freundin werden, wie es Luisa bisher war? Der Sommer ist noch lange nicht vorbei.
Ich bin ein echtes Sommerkind
Sigrid Zeevaert, geboren 1960 in Aachen, ist eine deutsche Kinderbuchautorin. Neben Kurzgeschichten und Hörfunkbeiträgen schrieb sie zahlreiche Kinder- und Jugendbücher, die vielfach übersetzt und ausgezeichnet wurden.