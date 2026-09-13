Viel Spaß
    Kakadu

    Ich bin ein echtes Sommerkind

    20:46 Minuten
    Ein Kind macht am Strand neben einem Strandkorb einen Handstand.
    Sommer sollte auch Strand sein, oder? © Getty Images / Frommeyer-Brand
    Von Sigrid Zeevaert |
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    In den Sommerferien umziehen zu müssen, ist gemein, da will man ins Freibad, anstatt Kisten zu packen. Doch ein Umzug ist auch ein abenteuerlicher Neuanfang.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Weil der Vater einen neuen Job in einer anderen Stadt gefunden hat, muss die Familie umziehen. Nun heißt es für die drei Kinder Abschied nehmen, die Kisten packen, um woanders neu anzufangen. Aber warum sollte die neue Nachbarin Lena nicht eine ebenso gute Freundin werden, wie es Luisa bisher war? Der Sommer ist noch lange nicht vorbei.

    Ich bin ein echtes Sommerkind
    Von Sigrid Zeevaert
    Gelesen von Laura Maire
    Ab 7 Jahre
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013

    Sigrid Zeevaert, geboren 1960 in Aachen, ist eine deutsche Kinderbuchautorin. Neben Kurzgeschichten und Hörfunkbeiträgen schrieb sie zahlreiche Kinder- und Jugendbücher, die vielfach übersetzt und ausgezeichnet wurden.

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