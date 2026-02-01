Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Hänsel und Knödel

    23:08 Minuten
    Eine Szene mit einer Holzfigur aus dem Grimm-Märchen "Hänsel und Gretel" in der Märchenausstellung Dresden
    Kommt, ihr lieben Kinderlein, kommt! Ich habe köstliche Märchen für Euch vorbereitet. © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert
    Von Karin Hahn |
    Audio herunterladen
    Märchen sind erfundene Geschichten, in denen vielleicht ein Funken Wahrheit steckt. Aber was passiert, wenn Dichter beginnen, damit Wortspiele zu veranstalten?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    "Hänsel und Knödel, die gingen in den Wald.
    Nach längerem Getrödel rief Hänsel plötzlich: Halt!
    Ihr alle kennt die Fabel, des Schicksals dunklen Lauf:
    Der Hänsel nahm die Gabel und aß den Knödel auf."
    So dichtete einst Michael Ende.
    Wenn Dichter beginnen, mit den Worten zu spielen, mit ihnen zu jonglieren und sie zu verdrehen, dann kann ein Gedicht entstehen. Und wenn die Dichter sich derart mit Märchen beschäftigen, entstehen Märchengedichte. Oder vielleicht doch eher märchenhafte Gedichte? Willkommen in der Welt von Hänsel und Knödel.

    Hänsel und Knödel
    Märchengedichte von Manfred Mai, Michael Ende, Heinz Erhardt und Josef Guggenmos
    Von Karin Hahn
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014
    Moderation: Ulrike Jährling

    Karin Hahn, arbeitet als Journalistin für Radio und Zeitungen.

    Zur Startseite