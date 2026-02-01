Kinderhörspiel und Geschichten

Hänsel und Knödel
Märchengedichte von Manfred Mai, Michael Ende, Heinz Erhardt und Josef Guggenmos
Von Karin Hahn
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014
Moderation: Ulrike Jährling
Hänsel und Knödel
23:08 Minuten
Märchen sind erfundene Geschichten, in denen vielleicht ein Funken Wahrheit steckt. Aber was passiert, wenn Dichter beginnen, damit Wortspiele zu veranstalten?
"Hänsel und Knödel, die gingen in den Wald.
Nach längerem Getrödel rief Hänsel plötzlich: Halt!
Ihr alle kennt die Fabel, des Schicksals dunklen Lauf:
Der Hänsel nahm die Gabel und aß den Knödel auf."
Nach längerem Getrödel rief Hänsel plötzlich: Halt!
Ihr alle kennt die Fabel, des Schicksals dunklen Lauf:
Der Hänsel nahm die Gabel und aß den Knödel auf."
So dichtete einst Michael Ende.
Wenn Dichter beginnen, mit den Worten zu spielen, mit ihnen zu jonglieren und sie zu verdrehen, dann kann ein Gedicht entstehen. Und wenn die Dichter sich derart mit Märchen beschäftigen, entstehen Märchengedichte. Oder vielleicht doch eher märchenhafte Gedichte? Willkommen in der Welt von Hänsel und Knödel.
Karin Hahn, arbeitet als Journalistin für Radio und Zeitungen.