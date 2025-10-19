Kinderhörspiel und Geschichten

Fines Oma bringt neuerdings alles durcheinander. Sie fragt Fine, wer ihre Eltern sind, nennt sie Rotkäppchen und ihren älteren Bruder den Wolf. Kein Wunder, dass Fine und ihr älterer Bruder inzwischen nur ungern allein ihre Oma besuchen. Aber gleichzeitig ist Oma vermutlich der einzige Mensch auf der Welt, der sich über eine Fünf im Zeugnis freut, da die Fünf ihre Lieblingszahl ist.