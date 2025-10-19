Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Fünf ist meine Lieblingszahl

    28:29 Minuten
    Eine kindliche Hand hält mit spitzen Fingern eine weiße Ziffer 5 vor schwarzem Hintergrund.
    Niemand freut sich über eine 5 - außer Oma. © IMAGO / YAY Images / IMAGO
    Von Anja Tuckermann |
    Audio herunterladen
    Fines Oma nennt ihre Enkeltochter neuerdings meist Rotkäppchen und wird irgendwie seltsam. Aber sie liebt die Zahl Fünf - auch wenn sie auf dem Zeugnis steht.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Fines Oma bringt neuerdings alles durcheinander. Sie fragt Fine, wer ihre Eltern sind, nennt sie Rotkäppchen und ihren älteren Bruder den Wolf. Kein Wunder, dass Fine und ihr älterer Bruder inzwischen nur ungern allein ihre Oma besuchen. Aber gleichzeitig ist Oma vermutlich der einzige Mensch auf der Welt, der sich über eine Fünf im Zeugnis freut, da die Fünf ihre Lieblingszahl ist.

    Ursendung
    Kinderhörspiel und Geschichten
    Fünf ist meine Lieblingszahl
    Von Anja Tuckermann
    Ab 6 Jahre
    Deutschlandfunk Kultur 2025

    Anja Tuckermann, geboren 1961, engagierte sich in der feministischen Mädchenbewegung, arbeitet als Rundfunkredakteurin und schreibt Bücher, Theaterstücke und Geschichten. Für ihre Arbeit wurde sie u.a. mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.

    Zur Startseite