Ursendung
Kinderhörspiel und Geschichten
Fünf ist meine Lieblingszahl
Von Anja Tuckermann
Ab 6 Jahre
Deutschlandfunk Kultur 2025
Viel Spaß
Fünf ist meine Lieblingszahl
28:29 Minuten
Fines Oma nennt ihre Enkeltochter neuerdings meist Rotkäppchen und wird irgendwie seltsam. Aber sie liebt die Zahl Fünf - auch wenn sie auf dem Zeugnis steht.
Fines Oma bringt neuerdings alles durcheinander. Sie fragt Fine, wer ihre Eltern sind, nennt sie Rotkäppchen und ihren älteren Bruder den Wolf. Kein Wunder, dass Fine und ihr älterer Bruder inzwischen nur ungern allein ihre Oma besuchen. Aber gleichzeitig ist Oma vermutlich der einzige Mensch auf der Welt, der sich über eine Fünf im Zeugnis freut, da die Fünf ihre Lieblingszahl ist.
Ursendung
Anja Tuckermann, geboren 1961, engagierte sich in der feministischen Mädchenbewegung, arbeitet als Rundfunkredakteurin und schreibt Bücher, Theaterstücke und Geschichten. Für ihre Arbeit wurde sie u.a. mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.