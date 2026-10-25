Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Die verdrehte Zeit

    22:19 Minuten
    Das Ziffernblatt einer alten Armband- oder Taschenuhr
    Was, wenn sich die Zeit plötzlich verdreht? © picture alliance / CHROMORANGE / Li Bro.photo
    Von Kati Obermann |
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    Mit einer Zeitmaschine kann Gustav sich seinen eigenen Stundenplan machen.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Gustav wünscht sich eine Zeitmaschine. Damit könnte er mühelos die doofen Stunden des Lebens überspringen und die schönen immer wieder erleben. Er kann sein Glück kaum fassen, als er bemerkt, dass die alte Armbanduhr seines Vaters genau so eine Zeitmaschine ist. Sofort macht er Pläne: Als erstes wird er mal das Diktat überspringen und dann … tja, dann spielt ihm das Schicksal einen Streich und es kommt alles ganz anders als geplant. Die Uhr gerät in falsche Hände und Gustav muss sehen, wie er die verdrehte Zeit wieder ordnet.

    Die verdrehte Zeit
    Von Kati Obermann

    Ab 6 Jahre
    Gelesen von Boris Aljinovic
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2010

    Kati Obermann lebt und arbeitet als freie Autorin und Journalistin in Berlin und Leipzig. Sie studierte Germanistik und Theaterwissenschaft an der Humboldt Universität Berlin. Seit vielen Jahren ist sie als Autorin für den Kinderhörfunk "Kakadu" beim Deutschlandradio Kultur tätig, schreibt Hörspiele, Features und Erzählungen. Als Reporterin für die "Tagesschau" und "Tagesthemen" berichtet sie außerdem regelmäßig aus Mitteldeutschland.

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