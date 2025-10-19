Kinderhörspiel und Geschichten

Viel Spaß
    Die Revolte der Haushaltsgeräte

    21:07 Minuten
    Ein weißer Toaster mit zwei gebackenen Scheiben Toast.
    Was, wenn Toaster & Co. plötzlich aufhören, ihre Arbeit zu verrichten? © Andriy Medvediuk / EyeEm
    Von Beate Dölling |
    In der Nacht beobachtet Timo im Flur eine Versammlung der Elektrogeräte. Alles nur ein Traum oder haben die Geräte wirklich unvermittelt ein Eigenleben?
    Elektrogeräte sind ein wahrer Segen, besonders im Haushalt. Still und fleißig verrichten sie ihre Arbeit. Wie wichtig sie sind, merken wir meistens erst, wenn sie kaputt gehen. Normalerweise aber auch kein Problem, dann kauft man eben neue Geräte. Doch was, wenn plötzlich die Kaffemaschine und der Toaster nicht mehr funktionieren, der Boiler im Badezimmer Timos Papa beim Duschen fast verbrüht und das Telefon sich tot stellt? Ist das noch normal, einfach Zufall?

    Die Revolte der Haushaltsgeräte
    Von Beate Dölling
    Gelesen von Tonio Arango
    Ab 6 Jahre
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2012

    Beate Dölling, geb 1961 in Osnabrück, lebt heute in Spanien und Berlin. Die frühere Hörfunk-Journalistin wurde vor allem mit ihren Kinder- und Jugendbüchern bekannt und erhielt diverse Auszeichnungen und Stipendien.

