    Kinderhörspiel und Geschichten

    Die Faschingsinsel

    18:46 Minuten
    Eine witzige Stewardess hält der Betrachterin einen Mini-Modellflieger entgegen.
    Willkommen an Bord der Fun Air! Hier geht es garantiert lustig zu. © Dragos Condrea / IMAGO / Depositphotos
    Von Mario Göpfert |
    Da seine Mutter den Hauptgewinn in einer Lotterie gewonnen hat, fliegt Titus mit seinen Eltern auf die Faschingsinsel.
    Aus dem PodcastKakadu
    Alles begann an einem verregneten Sonntagnachmittag im Januar. Titus’ Mutter hatte den Hauptgewinn in der Lotterie gezogen: eine Reise auf die Faschingsinsel. Wenig später sitzt Titus mit seinen Eltern in einem Flugzeug der Fun-air. Die Stewardessen tragen Micky-Maus-Kostüme. Auch die Passagiere bekommen Kostüme, die sie anziehen müssen. Als plötzlich auch noch Fallschirme verteilt werden, wird Titus die Sache ein bisschen unheimlich. Doch das ist erst der Anfang einer Reihe von Merkwürdigkeiten, in deren Strudel Titus auf der Faschingsinsel gerät. Und dass er ausgerechnet seine heimliche Schulfreundin Alissa dort trifft, hätte Titus sich nicht im Traum erhofft.

    Die Faschingsinsel
    Von Mario Göpfert
    Gelesen von Axel Wandtke
    Ab 6 Jahre
    Produktion Deutschlandradio Kultur 2011
    Moderation: Ulrike Jährling

    Mario Göpfert, geboren 1957, lebt als freier Autor in Dresden, schreibt Prosa und Hörspiele für Kinder.

