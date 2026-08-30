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    Kinderhörspiel und Geschichten

    Der Fünfzigeuroschein

    23:28 Minuten
    Ein zusammengerollter Fünfzigeuroschein liegt in der Ecke zwischen einer blauen Wand und einem blauen Boden.
    Sind die 50-Euro weggerollt? © Getty Images / Westend61
    Matthias Kröner |
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    Ist der neue Nachbar womöglich ein Dieb?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Nach dem Einzug wollen Amelies Eltern die neuen Nachbarn kennenlernen und der eine superfreundliche Nachbar kommt anschließend sogar gleich zu Kaffee und Kuchen vorbei. Dumm nur, dass anschließend der 50-Euro-Schein fehlt, den Amelie von ihrer Oma geschenkt bekommen hatte. Könnte es eventuell sein, dass Amelie den nicht verbummelt, sondern dass der freundliche Nachbar das Geld gestohlen hat?
    "Der Fünfzigeuroschein"
    Von Matthias Kröner
    Erzählt von Julischka Eichel
    Regie: Stefanie Lazai
    Ton: Jan Fraune
    Deutschlandfunk Kultur 2026
    Matthias Kröner, geboren 1977 in Nürnberg, lebt mit seiner Familie in Ratzeburg. Er schreibt Lyrik, Kinderbücher, Reiseführer, Kinderhörspiele und Geschichten fürs Radio
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