Kinderhörspiel und Geschichten

Nach dem Einzug wollen Amelies Eltern die neuen Nachbarn kennenlernen und der eine superfreundliche Nachbar kommt anschließend sogar gleich zu Kaffee und Kuchen vorbei. Dumm nur, dass anschließend der 50-Euro-Schein fehlt, den Amelie von ihrer Oma geschenkt bekommen hatte. Könnte es eventuell sein, dass Amelie den nicht verbummelt, sondern dass der freundliche Nachbar das Geld gestohlen hat?

