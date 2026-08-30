Kinderhörspiel und Geschichten

Viel Spaß
Der Fünfzigeuroschein
23:28 Minuten
Ist der neue Nachbar womöglich ein Dieb?
Nach dem Einzug wollen Amelies Eltern die neuen Nachbarn kennenlernen und der eine superfreundliche Nachbar kommt anschließend sogar gleich zu Kaffee und Kuchen vorbei. Dumm nur, dass anschließend der 50-Euro-Schein fehlt, den Amelie von ihrer Oma geschenkt bekommen hatte. Könnte es eventuell sein, dass Amelie den nicht verbummelt, sondern dass der freundliche Nachbar das Geld gestohlen hat?
"Der Fünfzigeuroschein"
Von Matthias Kröner
Erzählt von Julischka Eichel
Regie: Stefanie Lazai
Ton: Jan Fraune
Deutschlandfunk Kultur 2026
Von Matthias Kröner
Erzählt von Julischka Eichel
Regie: Stefanie Lazai
Ton: Jan Fraune
Deutschlandfunk Kultur 2026
Matthias Kröner, geboren 1977 in Nürnberg, lebt mit seiner Familie in Ratzeburg. Er schreibt Lyrik, Kinderbücher, Reiseführer, Kinderhörspiele und Geschichten fürs Radio