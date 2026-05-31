Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Das dritte Kaninchen

    21:47 Minuten
    Ein schwarzes, ein beige-braunes und ein weißes Kaninchen an einem roten Topf
    Da sind sie noch zu dritt... © IMAGO / Zoonar
    Von Maraike Wittbrodt |
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    Lina und Dennis dürfen den ganzen Samstag lang mit Kevins Kaninchen spielen, doch plötzlich fehlt eins und es gibt Ärger.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Lina und Dennis haben beide große Sehnsucht nach einem Haustier. Lina wünscht sich seit Jahren einen Hund, sie hat schon 61 Euro und 55 Cent gespart, aber das ist mal gerade ein Viertel Hund und außerdem erlauben ihre Eltern kein Haustier. Dennis ist erst seit wenigen Wochen in der Stadt, er sehnt sich zurück nach seinem Hund, den er im Dorf bei seiner Großmutter zurücklassen musste. Da freuen sich beide sehr, als Kevin sie fragt, ob sie am Samstag Zeit hätten, sich um die vielen Haustiere seiner Tante zu kümmern. Natürlich haben die beiden Zeit, und sie machen es gut. Nur fehlt plötzlich das dritte Kaninchen.

    Kinderhörspiel und Geschcihten
    Das dritte Kaninchen
    Von Maraike Wittbrodt
    Gelesen von Winnie Böwe
    Ab 6 Jahren
    Deutschlandradio Kultur 2011

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