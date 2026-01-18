Kinderhörspiel und Geschichten

Viel Spaß
    Damals die Roboter

    22:03 Minuten
    Weiblicher Roboter mit dem Spiegelbild einer Frau.
    Roboter - Gibt es einen Unterschied zwischen weiblich und männlich? © IMAGO / Ikon Images / Thomas Kuhlenbeck
    Von Rusalka Reh |
    Opa erzählt gern von früher. Von der Zeit, als es die Roboter gab. Als die Maschinen noch das taten, was die Menschen ihnen befahlen.
    Im Jahr 2217 beherrschen menschengleiche Maschinen, sogenannte Humanoide, vollständig die Welt. Doch Opa kann sich noch an die Zeit davor erinnern. An die Zeit, als die Menschen die ersten Roboter erschufen. An die Zeit, als das Internet Neuland war. Seine Enkel Leila und Bent gehen gerne mit ihm offline, wenn er seinen Nanochip-Tee trinkt und von früher erzählt.

    "Damals die Roboter"
    Von Rusalka Reh
    Ab 7 Jahren
    Gelesen von Max von Pufendorf
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014

    Rusalka Reh, geboren in Australien, schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und übersetzt zudem Bücher aus dem Englischen. Auch ihre eigenen Bücher wurden und werden in fremde Sprachen übersetzt. Sehr gern schreibt sie inzwischen auch für verschiedene Radiosender.

