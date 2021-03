Zur Schule gehen, zum Musikunterricht gehen, mit Freunden rausgehen – immer gehen, gehen, gehen. Dabei ist hüpfen auch lustig! Kakadu hat es einen Tag lang ausprobiert.

Hasen tun es, Kängurus tun es, auch Hunde, Katzen und Pferde können es gut: hüpfen oder springen. Aber Menschen? Die gehen meistens oder laufen – und springen eigentlich nur im Sport. Jedenfalls trifft das auf die meisten Erwachsene zu – Kinder scheinen irgendwie mehr Spaß am Hüpfen zu haben. Oder warum sonst können sie an keiner Hüpfburg vorbeigehen und wollen zum Geburtstag Trampolinspringen in einem Jumphouse?

Was hat es auf sich mit dem Hüpfen, warum macht es den einen Freude und den anderen nicht und: was passiert mit Beinen, Muskeln und Stimmung, wenn man einen ganzen Tag lang nicht geht oder läuft – sondern hüpft? Kakadu-Reporterkind Helin hats ausprobiert – und Ryke und Luca zumindest

Was passiert, wenn ich einen Tag lang hüpfe

