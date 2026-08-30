Kinderhörspiel und Geschichten

Viel Spaß
Der Tag am Meer
17:38 Minuten
Diesen einen speziellen Tag im vergangenen Sommer wird sie nie vergessen. Ganz allein war sie am Strand und dann war da plötzlich etwas draußen im Meer
Schon oft hat sie versucht, den anderen Kindern von ihrem Erlebnis am Strand zu berichten. Doch sie glauben ihr nicht und so hat sie aufgehört davon zu erzählen. Von nun an behält sie die Erinnerung an diesen Sommertag für sich, wie einen Opal in der Seele. Der Tag, als sie allein zum Strand gegangen war, um Muscheln zu sammeln.
"Der Tag am Meer"
Von Rusalka Reh
Regie: Beatrix Ackers
Sprecherin: Bettina Kurth
Ton: Christiane Neumann
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014
Von Rusalka Reh
Regie: Beatrix Ackers
Sprecherin: Bettina Kurth
Ton: Christiane Neumann
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014
Rusalka Reh, geboren in Australien, schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und übersetzt zudem Bücher aus dem Englischen. Auch ihre eigenen Bücher wurden und werden in fremde Sprachen übersetzt. Sehr gern schreibt sie inzwischen auch für verschiedene Radiosender.