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    Kinderhörspiel und Geschichten

    Der Tag am Meer

    17:38 Minuten
    Ein Kind mit rosa farbener Kleidung und einem rosa Eimer mit gelbem Henkel hockt an einem Strand und sammelt Muscheln.
    Eigentlich wollte sie am Strand nur Muscheln sammeln, aber dann ... © Getty Images / RooM RF / lizstraight
    Von Rusalka Reh |
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    Diesen einen speziellen Tag im vergangenen Sommer wird sie nie vergessen. Ganz allein war sie am Strand und dann war da plötzlich etwas draußen im Meer
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Schon oft hat sie versucht, den anderen Kindern von ihrem Erlebnis am Strand zu berichten. Doch sie glauben ihr nicht und so hat sie aufgehört davon zu erzählen. Von nun an behält sie die Erinnerung an diesen Sommertag für sich, wie einen Opal in der Seele. Der Tag, als sie allein zum Strand gegangen war, um Muscheln zu sammeln.
    "Der Tag am Meer"
    Von Rusalka Reh
    Regie: Beatrix Ackers
    Sprecherin: Bettina Kurth
    Ton: Christiane Neumann
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014
    Rusalka Reh, geboren in Australien, schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und übersetzt zudem Bücher aus dem Englischen. Auch ihre eigenen Bücher wurden und werden in fremde Sprachen übersetzt. Sehr gern schreibt sie inzwischen auch für verschiedene Radiosender.
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