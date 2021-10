Auf dem Trödelmarkt entdecken Flo und sein Opa ein altes Buch, in dem gleich vorne Opas Name steht. Kann es sein, dass es sich tatsächlich um genau das Buch handelt, das er als Kind verloren hat? Bevor die beiden das Rätsel lösen konnen, schnappt ihnen ein fremde Junge das Buch vor der Nase weg. Doch zum Glück hat Flo einen Plan, was sie nun machen können.

Das Buch vom Flohmarkt

Eine Geschichte von Hans Zimmer

Gelesen von Axel Wandke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021

(Ursendung)

Hans Zimmer, geboren 1946 in Hessen, ist Theaterpädagoge, schreibt Texte für Kabarett, Theater und Rundfunk.