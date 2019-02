The Lego Movie 2: In der Fortsetzung zum Animationshit „The Lego Movie“ startet der tollpatschige Emmet in den Weltraum, um seine Freundin Lucy vor den Duplo-Angreifern zu retten.

Fünf Jahre, nachdem die verbrecherischen Vorhaben des gemeinen Lord Business vereitelt werden konnten, müssen die Helden von Steinstadt erneut ihre Welt retten. Denn DUPLO-Invasoren aus dem Weltall zerstören die heile LEGO-Welt. Bei ihren Versuchen, die gefährlichen außerdischen Lego-Duplo-Lebewesen zu besiegen, reisen Emmet, Lucy, Batman und die anderen Helden aus Steinstadt in weit entfernte, noch unbekannte Welten. Ob sich ein Kinobesuch der Fortsetzung zu "The LEGO Movie" aus dem Jahr 2014 lohnt, erfahrt Ihr von Anna Wollner. Außerdem an diesem Dienstag zu hören: "Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst", ein CD-Tipp von Nicole Silbermann. "Wie funktioniert eigentlich Radio?", von Elmar Krämer.