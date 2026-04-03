Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Wozu sind unsere Zehen gut?

    25:10 Minuten
    Ein Mädchen sitzt in einem Zimmer und hält ihre Zehen in die Kamera, die beiden großen Zehen sind mit kleinen gesichtern bemalt
    Zehen können auch ein Eigenleben entwickeln © Getty Images / Jodie Griggs
    Von Nicole Silbermann |
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    Mit unseren Zehen können wir wackeln und super Löcher in Socken machen. Aber wozu brauchen wir sie sonst noch?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Habt ihr schon mal versucht, wie ein Flamingo auf einem Bein zu stehen? Ganz schön wackelig, oder?
    Unsere Zehen spielen dabei eine super wichtige Rolle! Sie helfen uns, das Gleichgewicht zu halten und nicht umzufallen.
    Aber Zehen können noch viel mehr!
    In dieser Kakadu-Podcastfolge finden wir heraus, warum Zehen für unser Gleichgewicht so wichtig sind, wie sie uns beim Laufen und Springen helfen und warum wir ohne sie ganz schön ins Wackeln geraten würden.
    Wir klären, ob der große Zeh wirklich immer der größte ist, wie unsere Zehen eigentlich heißen (Spoiler: nicht alle haben Namen!) und warum Zehennägel unsere empfindlichen Zehenspitzen schützen.

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Außerdem geht’s um die richtigen Schuhe: Welche passen gut? Warum ist barfuß laufen gesund? Und was passiert, wenn Schuhe zu klein sind?
    Kakadu – eure Fragen: Wozu sind unsere Zehen gut?
    Moderatoren: Patricia Pantel und Luzie
    Autorin: Nicole Silbermann
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
    Also: Schuhe aus, Zehen frei – und los geht’s!
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