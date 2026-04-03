Habt ihr schon mal versucht, wie ein Flamingo auf einem Bein zu stehen? Ganz schön wackelig, oder?

Unsere Zehen spielen dabei eine super wichtige Rolle! Sie helfen uns, das Gleichgewicht zu halten und nicht umzufallen.

Aber Zehen können noch viel mehr!

In dieser Kakadu-Podcastfolge finden wir heraus, warum Zehen für unser Gleichgewicht so wichtig sind, wie sie uns beim Laufen und Springen helfen und warum wir ohne sie ganz schön ins Wackeln geraten würden.

Wir klären, ob der große Zeh wirklich immer der größte ist, wie unsere Zehen eigentlich heißen (Spoiler: nicht alle haben Namen!) und warum Zehennägel unsere empfindlichen Zehenspitzen schützen.

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Außerdem geht’s um die richtigen Schuhe: Welche passen gut? Warum ist barfuß laufen gesund? Und was passiert, wenn Schuhe zu klein sind?

Kakadu – eure Fragen: Wozu sind unsere Zehen gut?

Moderatoren: Patricia Pantel und Luzie

Autorin: Nicole Silbermann

Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling