Kakadu - eure Fragen:

Aber wo wohnen Wildbienen eigentlich? Manche graben ihre Nester tief in den Sand. Andere ziehen in Mauerritzen, alte Pflanzenstängel oder sogar in leere Schneckenhäuser ein. Und wusstet ihr, dass auch Hummeln zu den Wildbienen gehören?

Gemeinsam mit einer Wildbienenexpertin gehen Patricia und Bobby auf Wohnungssuche und entdecken, wie unterschiedlich die rund 600 Wildbienenarten in Deutschland leben. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr den kleinen Brummern mit einem Garten, Balkon oder sogar einem Blumenkasten helfen könnt.

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Und vielleicht wohnt die nächste Wildbiene viel näher, als ihr denkt.