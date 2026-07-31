Kakadu - eure Fragen:

Wie viel Affe steckt in mir?

Können Affen lachen? Haben sie Freunde? Und warum sind Schimpansen uns Menschen so ähnlich?

Kakadu-Reporterin Klara Fröhlich macht für uns den Affen-Check: Können wir Menschen uns mit Affen wirklich verständigen? Kann Klara wirklich lernen, was "Guten Tag" auf Affisch heißt? Unterhalten sich die Tierpfleger im Zoo Leipzig wirklich mit den Affen, um die sie sich kümmern?

Doch um die Frage zu beantworten, ob wir Menschen wirklich vom Affen abstammen, mussten Fabian und Alex, mutig wie sie sie sind, dann mal wieder eine Zeitreise antreten. Und durch ihre Begenung mit unseren frühen Vorfahren fanden sie heraus: Affen leben in Familien, zeigen Gefühle, benutzen Werkzeuge – und manches machen sie fast genauso wie wir.

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Warnung ! - Nach dem Hören dieses Kakadu-Podcast kann es sein, dass du einen neuen Wunsch hat, was du werden willst, wenn du groß bist: Affenverhaltensforscher