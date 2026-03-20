Kakadu - eure Fragen:

Bei Menschen ist das noch einfach: Unsere Eltern geben uns einen Namen. Aber wer hat eigentlich Dingen wie Steinen, Hunden oder Fahrrädern ihre Namen gegeben? Und woher kommen all die Wörter, die wir jeden Tag benutzen?

Um diese Frage zu beanworten, nutzen Tim und Elsa eine etwas verrückte Zeit- und Wissensmaschine, mit der sie zu den ersten Menschen reisen können.

Im Verlauf ihrer Reise lernen sie verschiedene Theorien darüber, wie Sprache entstanden sein könnte: Vielleicht durch Tierlaute (Wau-wau!), durch Schmerzen (Aua!) oder durch gemeinsames Arbeiten (Hauruck!). Außerdem treffen sie eine Sprachwissenschaftlerin, hören ein Gedicht aus dem Mittelalter – und finden heraus, was das Wort „Stein“ wirklich bedeutet.