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    Kakadu - eure Fragen:

    Wer hat eigentlich das Klo erfunden?

    25:36 Minuten
    Abstrakte Darstellung einer alleinstehenden Toilette vor einem lilanen Hintergrund
    Wer hat's erfunden? © Getty Images / J Studios
    Von Patricia Pantel |
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    Wer hat eigentlich das Klo erfunden? Und wie haben Menschen früher ihr Geschäft erledigt, als es noch keine Toiletten gab?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Um diese Frage zu beantworten, unternehmen Patricia und Bobbi eine spannende Klo-Zeitreise durch die Toiletten-Geschichte: Zu den alten Römern, die gemeinsam nebeneinander aufs Klo gingen, zu Königen auf goldenen Kackstühlen und zu Zeiten, in denen es auf den Straßen oft furchtbar gestunken hat und, wenn man nicht aufpasste, plötzlich der Inhalt eines Nachttopfs aus dem Fenster geflogen kam.
    Ihr erfahrt, warum Toiletten „stilles Örtchen“, „Lokus“ oder „Donnerbalken“ heißen, weshalb früher alle dachten, ein Klo mit Spülung sei bloß ein Witz — und warum ein gebogenes Rohr die Welt verändert hat.

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    Ein Podcast mit überraschenden Fakten und ziemlich schrägen Erfindungen — natürlich mit jeder Menge Pipi-und-Kacka-Wissen. Traut ihr euch aufs stille Örtchen der Geschichte?
    Kakadu – eure Fragen: Wer hat eigentlich das Klo erfunden?
    Moderatoren: Patricia Pantel und Bobbi
    Autorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
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