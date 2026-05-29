Kakadu – eure Fragen: Wer hat eigentlich das Klo erfunden?

Um diese Frage zu beantworten, unternehmen Patricia und Bobbi eine spannende Klo-Zeitreise durch die Toiletten-Geschichte: Zu den alten Römern, die gemeinsam nebeneinander aufs Klo gingen, zu Königen auf goldenen Kackstühlen und zu Zeiten, in denen es auf den Straßen oft furchtbar gestunken hat und, wenn man nicht aufpasste, plötzlich der Inhalt eines Nachttopfs aus dem Fenster geflogen kam.