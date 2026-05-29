Euer Draht zum Kakadu
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Wer hat eigentlich das Klo erfunden?
25:36 Minuten
Wer hat eigentlich das Klo erfunden? Und wie haben Menschen früher ihr Geschäft erledigt, als es noch keine Toiletten gab?
Um diese Frage zu beantworten, unternehmen Patricia und Bobbi eine spannende Klo-Zeitreise durch die Toiletten-Geschichte: Zu den alten Römern, die gemeinsam nebeneinander aufs Klo gingen, zu Königen auf goldenen Kackstühlen und zu Zeiten, in denen es auf den Straßen oft furchtbar gestunken hat und, wenn man nicht aufpasste, plötzlich der Inhalt eines Nachttopfs aus dem Fenster geflogen kam.
Ihr erfahrt, warum Toiletten „stilles Örtchen“, „Lokus“ oder „Donnerbalken“ heißen, weshalb früher alle dachten, ein Klo mit Spülung sei bloß ein Witz — und warum ein gebogenes Rohr die Welt verändert hat.
Euer Draht zum Kakadu
Ein Podcast mit überraschenden Fakten und ziemlich schrägen Erfindungen — natürlich mit jeder Menge Pipi-und-Kacka-Wissen. Traut ihr euch aufs stille Örtchen der Geschichte?
Kakadu – eure Fragen: Wer hat eigentlich das Klo erfunden?
Moderatoren: Patricia Pantel und Bobbi
Autorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
Moderatoren: Patricia Pantel und Bobbi
Autorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer