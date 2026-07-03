Kakadu eure Fragen:

Lesen, Schreiben und Rechnen als Standartfächer gibt es vermutlich, seitdem es Schulen gibt. Doch wie kam es dazu, dass hierzulande in manchen Schulen Glück ein Schulfach ist und andere Schulen stattdessen lieber Medienkompetenz oder Naturerfahrungen in ihren Stundenplan nehmen.

Auf ihrer Suche nach Antworten reisen Ryke und Salix durch die Schulgeschichte, landen in einem Klassenzimmer aus der Kaiserzeit, entdecken eine Waldschule und besuchen Kinder, die sogar mit Eseln lernen.

Dabei erfahren sie, dass Lesen, Schreiben und Rechnen tatsächlich schon seit vielen hundert Jahren zu den wichtigsten Schulfächern gehören. Aber sie schauen auch in die Zukunft: Welche Fächer könnte es in 100 Jahren geben? Alienkunde? Weltraumsprachen? Oder vielleicht sogar Glück als Schulfach?

Außerdem klären sie, wer in Deutschland über Schulfächer entscheidet – und ob Kinder dabei auch mitreden können.

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