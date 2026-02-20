Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Was sind Mumien?

    25:51 Minuten
    Kairo, Ägypten: Mumienmodell in einem ägyptischen Dorf in der Nähe von Kairo, das einer echten Mumie aus der Antike ähnelt, mit altem Schmuck, der zu dieser Zeit getragen wurde.
    So eine Mumie kann ganz schön unheimlich aussehen. © Getty Images / ttatty
    Von Patricia Pantel |
    Audio herunterladen
    Was sind eigentlich Mumien? Und warum haben die alten Ägypter ihre Toten eingewickelt wie Geschenke?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Ägypten im Jahr 1922. Eine Grabkammer wird geöffnet. Gold glitzert im Fackellicht. Und mittendrin:
    Die Mumie von Pharao Tutanchamun.
    Seit über 3000 Jahren ungestört.
    Aber Moment mal – wie kann das sein?
    Warum verwest so ein Körper nicht?
    Und: Warum haben die Ägypter ihre Toten überhaupt einbalsamiert und in Leinen gewickelt?
    In dieser Kakadu-Folge gehen Patricia und Luzie genau diesen Fragen nach und und du erfährst:
    Wie Mumifizierung funktioniert – von Salz über Harze bis zu geheimen Rezepturen.
    Warum das Gehirn entfernt wurde, das Herz aber im Körper blieb.
    Warum nicht nur Pharaonen Mumien wurden.
    Um all diese Fragen zu beantworten, haben wir uns den echten Archäologen Phillip W. Stockhammer ins Studio geholt. Er weiß was man an Mumien heute noch alles ablesen kann: Krankheiten, Verletzungen, sogar wie Menschen damals gelebt haben. Und nein – man wickelt sie heute nicht einfach mehr aus, sondern durchleuchtet sie wie beim Röntgen.
    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
    Und dann wird’s richtig schräg:
    Wusstest du, dass es in Europa mal „Mumia“ als Medizin zu kaufen gab? Also Pulver aus echten Mumien?
    Am Ende taucht sogar noch eine ganz besondere Mini-Mumie auf … ratet mal wer ...
    Kakadu – eure Fragen: Was sind Mumien?
    Moderatoren: Patricia Pantel und Luzie
    Autorin: Patricia Pantel
    Redaktion: Jakob Bauer
    Zur Startseite