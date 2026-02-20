Kakadu - eure Fragen:

Ägypten im Jahr 1922. Eine Grabkammer wird geöffnet. Gold glitzert im Fackellicht. Und mittendrin:

Die Mumie von Pharao Tutanchamun.

Seit über 3000 Jahren ungestört.

Aber Moment mal – wie kann das sein?

Warum verwest so ein Körper nicht?

Und: Warum haben die Ägypter ihre Toten überhaupt einbalsamiert und in Leinen gewickelt?

In dieser Kakadu-Folge gehen Patricia und Luzie genau diesen Fragen nach und und du erfährst:

Wie Mumifizierung funktioniert – von Salz über Harze bis zu geheimen Rezepturen.

Warum das Gehirn entfernt wurde, das Herz aber im Körper blieb.

Warum nicht nur Pharaonen Mumien wurden.

Um all diese Fragen zu beantworten, haben wir uns den echten Archäologen Phillip W. Stockhammer ins Studio geholt. Er weiß was man an Mumien heute noch alles ablesen kann: Krankheiten, Verletzungen, sogar wie Menschen damals gelebt haben. Und nein – man wickelt sie heute nicht einfach mehr aus, sondern durchleuchtet sie wie beim Röntgen.



Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.

Oder schreibt eine E-Mail an Euer Draht zum KakaduHabt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de

Und dann wird’s richtig schräg:

Wusstest du, dass es in Europa mal „Mumia“ als Medizin zu kaufen gab? Also Pulver aus echten Mumien?

Am Ende taucht sogar noch eine ganz besondere Mini-Mumie auf … ratet mal wer ...