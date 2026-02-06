Kakadu - eure Fragen:

Ja, es gibt Weltraumschrott. Das sind kaputte Satelliten, alte Raketenteile und sogar Werkzeuge, die Astronautinnen und Astronauten im All verloren haben.

Doch warum fällt der ganze Müll nicht einfach runter? Oder ganz gegenteilig gefragt: Warum lassen wir unseren Müll nicht einfach da oben im All? Der Weltraum ist riesengroß, vermutlich unendlich, da könnten wir doch eigentlich ganz wunderbar unseren Müll entsorgen. Wieso der Stress, fragen sich da nicht nur Patricia und Co-Moderationskind Alex.

Einer der Gründe, warum uns Weltraumschrott dann leider doch beschäftigt, ist die Erdanziehung. Und habt ihr schon mal das Wort Umlaufbahn gehört? Also so etwas wie eine unsichtbare Straße im Weltall?

Patricia und Alex konnten sich Satellit Jens ins Kakadu-Studio hinzuschalten. Er ist ein Satellit, wie sein Name verrät, und er erzählt nicht nur von seinem wichtigen Job, sondern auch davon, dass er bald selbst zu Weltraumschrott werden könnte. Und er verrät, warum ihn kleiner Weltraumschrott am meisten stresst. Zusammen mit Jens überlegen alle: Wie kann man den Müll im All wieder loswerden?

Manche Satelliten dürfen am Ende ihrer Reise zur Erde zurückfliegen und verglühen in der Atmosphäre – wie ein kleiner Feuerball. Andere kommen in einen Friedhofsorbit, einen ruhigen Parkplatz für alte Raumfahrzeuge. Und Forschende tüfteln an Netzen und Greifarmen, um den Müll einzufangen.

Auch im Weltraum gilt: Aufräumen ist wichtig – am besten aber ist es, erst gar keinen Müll entstehen zu lassen.