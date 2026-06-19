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Was ist eigentlich KI?
26:08 Minuten
Wie weiß ein Navi, wo es langfahren muss? Warum erkennt ein Handy mein Gesicht? Und kann eine Maschine wirklich denken?
In dieser Folge von „Kakadu – eure Fragen“ gehen Tim und Miika einer Erfindung auf die Spur, die heute fast überall steckt: Künstliche Intelligenz, kurz KI.
Gemeinsam mit einem KI-Experten entdecken sie, wie Computerprogramme lernen, Muster zu erkennen und warum sie manchmal erstaunlich kluge Antworten geben. Zugleich aber auch, weshalb sie trotzdem auch ganz schön danebenliegen können. Außerdem erfahrt ihr, wie KI Bilder erzeugt, den schnellsten Weg findet und warum man nicht alles glauben sollte, was man im Internet sieht.
Gemeinsam mit einem KI-Experten entdecken sie, wie Computerprogramme lernen, Muster zu erkennen und warum sie manchmal erstaunlich kluge Antworten geben. Zugleich aber auch, weshalb sie trotzdem auch ganz schön danebenliegen können. Außerdem erfahrt ihr, wie KI Bilder erzeugt, den schnellsten Weg findet und warum man nicht alles glauben sollte, was man im Internet sieht.
Euer Draht zum Kakadu
Ein Kakadu-Podcast über schlaue Maschinen, verrückte Bilder, fehlende Wörter in Sätzen und die Frage, ob unser Vogel wömöglich Recht hat: Denn seiner Meinung nach steht KI als Abkürzung für Kakadu-Intelligenz.
Kakadu - eure Fragen: Was ist eigentlich KI?
Moderation: Tim Wiese und Miika
Autorin: Anna Pataczek
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
Moderation: Tim Wiese und Miika
Autorin: Anna Pataczek
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer