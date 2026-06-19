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    Kakadu - eure Fragen:

    Was ist eigentlich KI?

    26:08 Minuten
    Ein kleines Mädchen sitzt vor einem Tablet, man sieht konzeptuel den Inhalt dessen, was sie sieht, aber in der Luft, Symbolbild für Lernne mit KI
    Was ist eigentlich diese KI? © Getty Images / Milan_Jovic
    Von Anna Pataczek. |
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    Wie weiß ein Navi, wo es langfahren muss? Warum erkennt ein Handy mein Gesicht? Und kann eine Maschine wirklich denken?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    In dieser Folge von „Kakadu – eure Fragen“ gehen Tim und Miika einer Erfindung auf die Spur, die heute fast überall steckt: Künstliche Intelligenz, kurz KI.

    Gemeinsam mit einem KI-Experten entdecken sie, wie Computerprogramme lernen, Muster zu erkennen und warum sie manchmal erstaunlich kluge Antworten geben. Zugleich aber auch, weshalb sie trotzdem auch ganz schön danebenliegen können. Außerdem erfahrt ihr, wie KI Bilder erzeugt, den schnellsten Weg findet und warum man nicht alles glauben sollte, was man im Internet sieht.

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    Ein Kakadu-Podcast über schlaue Maschinen, verrückte Bilder, fehlende Wörter in Sätzen und die Frage, ob unser Vogel wömöglich Recht hat: Denn seiner Meinung nach steht KI als Abkürzung für Kakadu-Intelligenz.
    Kakadu - eure Fragen: Was ist eigentlich KI?
    Moderation: Tim Wiese und Miika
    Autorin: Anna Pataczek
    Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
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