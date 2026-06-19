In dieser Folge von „Kakadu – eure Fragen“ gehen Tim und Miika einer Erfindung auf die Spur, die heute fast überall steckt: Künstliche Intelligenz, kurz KI.



Gemeinsam mit einem KI-Experten entdecken sie, wie Computerprogramme lernen, Muster zu erkennen und warum sie manchmal erstaunlich kluge Antworten geben. Zugleich aber auch, weshalb sie trotzdem auch ganz schön danebenliegen können. Außerdem erfahrt ihr, wie KI Bilder erzeugt, den schnellsten Weg findet und warum man nicht alles glauben sollte, was man im Internet sieht.